Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Кто-то в сборной Франции радовался уходу Бензема? Это абсурд»

21 Апреля 2023 • 10:54 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
1 1.38 X 5.10 2 7.50
22.04 22:00

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру отрицает слухи о том, что кто-то в команде Дидье Дешама радовался завершению международной карьеры Карима Бензема. Напомним, форвард мадридского «Реала» ушёл из сборной из-за конфликта с тренером.

«Кто-то в сборной Франции радовался уходу Бензема? Это абсурд. Нам очень жаль Карима, я дал ему знать об этом лично. Было очевидно, что мы теряем очень важное оружие. Мы были разочарованы», – цитирует Жиру L’Equipe.

Жиру на чемпионате мира был основным форвардом сборной Франции и на этом же турнире стал лучшим бомбардиром в истории команды. Оливье в этом розыгрыше Серии А забил 8 голов за «Милан».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Карим Бензема Сборная Франции Оливье Жиру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.04.23 в 21:45
Верона Верона
Болонья Болонья
2.95 3.05 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
12:14 · Италия. Серия А
Йович может вернуться в Испанию
11:53 · Италия. Серия А
Моуринью: «Дибала думает, что способен играть за сильнейшие клубы мира» 1
11:49 · Италия. Серия А
Моуринью: «Я счастлив в «Роме»
10:54 · Италия. Серия А
Жиру: «Кто-то в сборной Франции радовался уходу Бензема? Это абсурд»
10:15 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» сохраняет интерес к Госенсу
09:57 · Италия. Серия А
Кассано: «Если «Реал» хочет серьёзного тренера, ему не стоит обращаться к Моуринью»
09:55 · Италия. Серия А
Себастьяно Росси: «Меньян входит в пятёрку лучших голкиперов мира»
09:54 · Италия. Серия А
Камоцци высказался о возвращении «Ювентусу» 15 очков
08:34 · Италия. Серия А
Жиру: «Не ожидал, что в 36 лет выиграю Скудетто и сыграю с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов»
08:21 · Италия. Серия А
Жиру: «Меньян придаёт нам уверенность»
07:42 · Италия. Серия А
Матерацци высмеял Кассано
05:01 · Италия. Серия А
Осимхен может выбрать «Баварию» из-за своей девушки 1
04:36 · Италия. Серия А
Маротта: «Игроки «Интера» - не наёмники»
02:35 · Италия. Серия А
Куадрадо: «Никто не должен отнимать у нас то, что мы заработали на поле»
02:12 · Италия. Серия А
«ПСЖ» внимательно следит за Моттой – он может заменить Галтье с нового сезона
Все новости
Рекомендуем