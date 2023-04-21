Жиру: «Кто-то в сборной Франции радовался уходу Бензема? Это абсурд»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру отрицает слухи о том, что кто-то в команде Дидье Дешама радовался завершению международной карьеры Карима Бензема. Напомним, форвард мадридского «Реала» ушёл из сборной из-за конфликта с тренером.

«Кто-то в сборной Франции радовался уходу Бензема? Это абсурд. Нам очень жаль Карима, я дал ему знать об этом лично. Было очевидно, что мы теряем очень важное оружие. Мы были разочарованы», – цитирует Жиру L’Equipe.

Жиру на чемпионате мира был основным форвардом сборной Франции и на этом же турнире стал лучшим бомбардиром в истории команды. Оливье в этом розыгрыше Серии А забил 8 голов за «Милан».