Анчелотти: «Реал» провёл отличную игру»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Сельтой» (2:0).

«Сливочные» забили по голу в каждом из таймов. Авторами забитых мячей стали Марко Асенсио и Эдер Милитао, отличившиеся на 42-й и 48-й минутах соответственно.

«Я доволен качеством игры. Не может не радовать и то, что мы сыграли «на ноль». Отличная командная работа.

Я не знаю, является ли «Реал» лучшей командой мира в плане физической подготовки, но у нас такие игроки, как Камавинга, Тчуамени, Родриго и Винисиус, которые очень хороши в этом аспекте», – цитирует Marca итальянского специалиста.