Лэмпард: «Милитао должен был получить красную»

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что мадридский «Реал» не должен был доигрывать вчерашний ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов в полном составе.

«Эдер Милитао должен был получить вторую жёлтую карточку. Я не хочу углубляться в эпизод, но скажу лишь то, что его должны были удалять с поля. Он сорвал опасную атаку», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, Милитао вчера получил жёлтую карточку в матче с «Челси». Это значит, что бразилец из-за перебора горчичников пропустит первый полуфинал, где «королевский клуб» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» – «Бавария».