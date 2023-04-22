Асенсио отмечается результативным действием в среднем по одному разу за матч

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио регулярно участвует в голах команды.

27-летний испанец не является игроком стартового состава команды Карло Анчелотти, однако это не мешает ему показывать впечатляющую статистику. В его активе на данный момент уже 11 забитых мячей и шесть голевых передач – по одному результативному действию в среднем на 90 минут. В проходящем сейчас матче Ла Лиги против «Сельты» Асенсио стал автором гола на 42-й минуте.

Напомним, что Марко Асенсио до сих пор не продлил контракт с «Реалом», истекающий в июне.

Текстовая трансляция матча представлена на сайте LiveResult.ru.