«Реал» приближается к трансферу Беллингема

Мадридский «Реал» становится всё ближе к трансферу хавбека «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Как сообщает в социальных сетях журналист Карлос Карпио, 19-летний англичанин приближается к трансферу на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, Беллингем ранее отказался от вариантов с «Челси» и «ПСЖ». «Ливерпуль», в свою очередь, не захотел платить требуемые за футболиста деньги, которые варьировались в районе 150 миллионов евро. Единственными претендентами на англичанина остались «Манчестер Сити» и «Реал». Если верить источнику, «королевский клуб» сейчас лидирует в гонке.

Как и сообщалось ранее, Беллингем является главной трансферной целью «Реала» на ближайшее лето.