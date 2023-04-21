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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб из Саудовской Аравии готов удвоить Модричу зарплату

21 Апреля 2023 • 11:07 Комментировать
Реал Мадрид
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Сельта
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22.04 22:00

Неназванный клуб из Саудовской Аравии продолжает погоню за полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем. По информации от Diario AS, хорвату готовы удвоить нынешнюю зарплату, но проблема в том, что сам футболист хочет только остаться в мадридском «Реале» и пока не рассматривает другие варианты для продолжения карьеры.

Напомним, у Модрича остаётся всего полтора месяца по контракту с «королевским клубом», но если верить слухам, руководство намерено продлить соглашение с 37-летним ветераном.

Лука в этом сезоне забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в испанской Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
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