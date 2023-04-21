Клуб из Саудовской Аравии готов удвоить Модричу зарплату

Неназванный клуб из Саудовской Аравии продолжает погоню за полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем. По информации от Diario AS, хорвату готовы удвоить нынешнюю зарплату, но проблема в том, что сам футболист хочет только остаться в мадридском «Реале» и пока не рассматривает другие варианты для продолжения карьеры.

Напомним, у Модрича остаётся всего полтора месяца по контракту с «королевским клубом», но если верить слухам, руководство намерено продлить соглашение с 37-летним ветераном.

Лука в этом сезоне забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в испанской Ла Лиге.