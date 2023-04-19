Романо: «Кроос уже подписал новый контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос останется в клубе ещё на один сезон.

Известия о договорённости между сторонами подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо, сообщивший посредством социальных сетей о том, что немецкий хавбек уже поставил подпись в договоре, все документы оформлены. Соглашение будет рассчитано до конца следующего сезона. В скором времени «Реал» должен официально подтвердить продление соглашения 33-летнего игрока.

Тони Кроос отыграл более четырёхсот матчей за «сливочных» с момента прихода из «Баварии» в 2014 году. В текущем сезоне футболист появился на поле 41 раз, отметившись двумя голами и пятью ассистами.