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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо: «Кроос уже подписал новый контракт с «Реалом»

19 Апреля 2023 • 21:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
22.04 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос останется в клубе ещё на один сезон.

Известия о договорённости между сторонами подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо, сообщивший посредством социальных сетей о том, что немецкий хавбек уже поставил подпись в договоре, все документы оформлены. Соглашение будет рассчитано до конца следующего сезона. В скором времени «Реал» должен официально подтвердить продление соглашения 33-летнего игрока.

Тони Кроос отыграл более четырёхсот матчей за «сливочных» с момента прихода из «Баварии» в 2014 году. В текущем сезоне футболист появился на поле 41 раз, отметившись двумя голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
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