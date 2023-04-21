Анчелотти: «Полуфиналы Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» будут равными»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от полуфиналов Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, на этой же стадии «королевский клуб» выбыл «горожан» из прошлого розыгрыша турнира.

«Реал» не является фаворитом в полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»? Я об этом сейчас не думаю. Могу лишь сказать, что это будут равные матчи», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед игрой с «Сельтой» в чемпионате Испании.

В первом матче с «Манчестер Сити» «Реалу» не поможет основной защитник Эдер Милитао, который пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек. Под вопросом также находится участие Давида Алабы, который залечивает травму.