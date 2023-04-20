Перес лично пообещал Модричу, что игрок останется в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич останется в клубе на следующий сезон. Если верить изданию Relevo, об этом ему пообещал лично президент «сливочных» Флорентино Перес.

Свой новый контракт Модрич подпишет до конца следующего сезона. 37-летний хорват ранее не раз выражал желание завершить карьеру в составе «королевского клуба». Напомним, на следующий сезон в «Реале» также должны остаться полузащитник Тони Кроос и защитник Начо Фернандес.

В этом сезоне Модрич провёл в чемпионате Испании 26 матчей, где отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Хорват выступает за мадридскую команду с 2012 года.