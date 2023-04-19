Компани: «Азар всё ещё может забить в финале Лиги чемпионов, ему рано завершать карьеру»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани призвал полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара не завершать профессиональную карьеру. Напомним, у футболиста «сливочных» заканчивается контракт с командой Карло Анчелотти летом 2024 года.

«Азар всё ещё может забить в финале Лиги чемпионов, выигрывать титулы и творить магию на поле. Ему рано завершать карьеру», – цитирует Компани издание Goal.

Напомним, Азар и Компани ранее вместе выступали за сборную Бельгии. Они в то же время долгие годы были соперниками: Эден выступал за «Челси», а Венсан за «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге.