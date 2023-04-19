Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Компани: «Азар всё ещё может забить в финале Лиги чемпионов, ему рано завершать карьеру»

19 Апреля 2023 • 14:58 Комментировать
Бёрнли
...
КПР
22.04 17:00

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани призвал полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара не завершать профессиональную карьеру. Напомним, у футболиста «сливочных» заканчивается контракт с командой Карло Анчелотти летом 2024 года.

«Азар всё ещё может забить в финале Лиги чемпионов, выигрывать титулы и творить магию на поле. Ему рано завершать карьеру», – цитирует Компани издание Goal.

Напомним, Азар и Компани ранее вместе выступали за сборную Бельгии. Они в то же время долгие годы были соперниками: Эден выступал за «Челси», а Венсан за «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бёрнли Эден Азар Венсан Компани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЁРНЛИ КПР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.04.23 в 21:45
Блэкберн Блэкберн
Ковентри Ковентри
2.42 3.20 3.00
Видео
19.04.23 в 21:45
Суонси Суонси
Престон Норт Энд Престон Норт Энд
2.70 3.20 2.65
Видео
19.04.23 в 21:45
КПР КПР
Норвич Норвич
3.25 3.35 2.21
Видео
19.04.23 в 21:45
Уотфорд Уотфорд
Кардифф Сити Кардифф Сити
1.79 3.55 4.60
Видео
19.04.23 в 22:00
Мидлсбро Мидлсбро
Халл Сити Халл Сити
1.73 3.80 4.60
Видео
19.04.23 в 22:00
Рединг Рединг
Лутон Таун Лутон Таун
3.45 3.40 2.11
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
14:58 · Англия. Чемпионшип
Компани: «Азар всё ещё может забить в финале Лиги чемпионов, ему рано завершать карьеру»
13 Апреля
20:14 · Англия. Чемпионшип
Компани отреагировал на слухи о «Тоттенхэме»
12 Апреля
19:05 · Англия. Чемпионшип
В «Уотфорде» недовольны работой Уайлдера
10 Апреля
15:51 · Англия. Премьер-лига
Амад Диалло: «Надеюсь, смогу проявить себя в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне»
08 Апреля
08:39 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» отреагировали на успех Компани
01:25 · Англия. Чемпионшип
Владелец «Бёрнли»: «Венсан проделал невероятную работу»
01:17 · Англия. Чемпионшип
Компани: «Мы не ожидали так быстро»
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» под руководством Компани установил рекорд Чемпионшипа
00:42 · Англия. Чемпионшип
«Бёрнли» вышел в АПЛ, обыграв в гостевом матче «Мидлсбро»
07 Апреля
17:22 · Англия. Премьер-лига
Кэрролл рассказал об оскорблениях от болельщиков «Ливерпуля»
05 Апреля
17:30 · Англия. Чемпионшип
«Норвич» анонсировал уход Пукки официально
03 Апреля
08:25 · Англия. Чемпионшип
«Сандерленд» отстранил игрока, обвинённого в изнасиловании
02 Апреля
10:19 · Англия. Чемпионшип
«Бернли» положил глаз на бельгийского вратаря
31 Марта
02:46 · Англия. Премьер-лига
Назван новый фаворит на должность главного тренера «Тоттенхэма» слухи
29 Марта
06:48 · Англия. Чемпионшип
Американский бизнесмен купил «Хаддерсфилд Таун»
Все новости
Рекомендуем