«Манчестер Юнайтед» договорился с новым техническим директором – он работал в «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» достиг договорённости о назначении Джейсона Уилкокса на должность технического директора.

52-летний функционер, ныне работающий спортивным директором в «Саутгемптоне», ответил согласием на условия, предложенные новыми совладельцами «Манчестер Юнайтед» из INEOS. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее в английских СМИ появилась информация об интересе к Уилкоксу со стороны «Ливерпуля».

Джейсон Уилкокс присоединился к «Саутгемптону» летом прошлого года. Прежде он на протяжении десяти лет занимал различные должности в «Манчестер Сити», включая пост менеджера академии.