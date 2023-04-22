«Бёрнли» предложил Компани новый контракт на фоне слухов о назначении бельгийца в «Челси»

«Бёрнли» пытается удержать Венсана Компани на посту своего главного тренера. По информации от Team Talk, «бордовые» уже успели предложить бельгийскому наставнику новый контракт. Это случилось на фоне слухов о назначении Венсана на должность главного тренера «Челси».

Напомним, Компани вошёл в шорт-лист из трёх кандидатов на роль нового наставника «Челси». При этом в гонке за должностью пока лидирует аргентинец Маурисио Почеттино.

Отметим, что Компани успел провести у руля «Бёрнли» всего один сезон. В нём бельгиец помог команде с первой же попытки вернуться в Английскую премьер-лигу. Ранее Венсана также связывали с назначением в «Тоттенхэм».