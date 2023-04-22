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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» огласил состав на матч с «Сельтой»

22 Апреля 2023 • 20:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
1 1.33 X 5.50 2 9.50
Через 1 ч. 11 мин.

В субботу вечером «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Сельты». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Куртуа, Начо, Милитао, Рюдигер, Камавинга, Тчуамени, Себальос, Вальверде, Асенсио, Винисиус Жуниор, Бензема.

Матч между «Реалом» и «Сельтой» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. От «Барселоны» команда Анчелотти отстаёт на 11 очков.

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Реал Мадрид
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РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
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