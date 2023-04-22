Симеоне: «Барселона» очень выросла под руководством Хави»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил прогресс каталонской «Барселоны» под руководством Хави Эрнандеса. За 9 туров до конца нынешнего розыгрыша Ла Лиги «сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице с отрывом в 11 очков от второго места.

«Я вижу «Барселону», которая мне очень нравится. Команда очень выросла под руководством Хави. Тренер ставит чисто барселонский стиль. Прогресс виден от матча к матчу, именно поэтому они и лидируют в чемпионате», – сказал Симеоне на пресс-конференции перед очной встречей с «Барселоной» на «Камп Ноу», которая состоится завтра.