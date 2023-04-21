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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Если «Реал» хочет серьёзного тренера, ему не стоит обращаться к Моуринью»

21 Апреля 2023 • 09:57 Комментировать
Реал Мадрид
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Сельта
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22.04 22:00

Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано призвал «сливочных» не возвращать Жозе Моуринью на пост главного тренера. Напомним, португалец возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год.

«Если «Реал» хочет серьёзного тренера, ему не стоит обращаться к Моуринью. Он абсолютно ни черта не даёт, не любит работать, говорить и взаимодействовать. Давайте не дурить себя», – цитирует Кассано Madrid Zone.

Нынешний тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть клуб в конце сезона. Одним из кандидатов на замену итальянцу ранее называли как раз Моуринью, который готов вернуться на «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью Антонио Кассано
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