Кассано: «Если «Реал» хочет серьёзного тренера, ему не стоит обращаться к Моуринью»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано призвал «сливочных» не возвращать Жозе Моуринью на пост главного тренера. Напомним, португалец возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год.

«Если «Реал» хочет серьёзного тренера, ему не стоит обращаться к Моуринью. Он абсолютно ни черта не даёт, не любит работать, говорить и взаимодействовать. Давайте не дурить себя», – цитирует Кассано Madrid Zone.

Нынешний тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть клуб в конце сезона. Одним из кандидатов на замену итальянцу ранее называли как раз Моуринью, который готов вернуться на «Сантьяго Бернабеу».