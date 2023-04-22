«Реал» - «Сельта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» играет против «Сельты».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Сельта
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Протокол игры
Куртуа Тибо•Начо Фернандес•Милитао Эдер•Рюдигер Антонио•Камавинга Эдуардо•Вальверде Федерико•Тчуамени Орельен•Себальос Дани•Асенсио Марко•Бензема Карим•Винисиус Жуниор
Вильяр Иван•Васкес Кевин• 19'Тапия Ренато•Нуньес Унай•Галан Хави•Солари Аугусто•Вейга Габриэль•Пейнадо Франсиско•Де ла Торре Лука•Аспас Яго•Сеферович Харис
22 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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