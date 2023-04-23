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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио – самый результативный игрок Ла Лиги в 2023 году

23 Апреля 2023 • 00:17 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Сельта
окончен

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио отлично проводит вторую половину сезона.

В субботнем матче Ла Лиги против «Сельты» 27-летний футболист отметился голевой передачей и забитым мячом, поучаствовав во всех голах «сливочных» (2:0). Согласно информации Opta, именно Асенсио лидирует в рейтинге самых результативных игроков чемпионата Испании с начала текущего года – он поучаствовал в десяти голах (семь раз забил сам и трижды ассистировал).

Всего на счету Марко Асенсио 11 точных ударов и семь результативных пасов в 41 поединке текущей кампании за команду Карло Анчелотти во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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