Асенсио – самый результативный игрок Ла Лиги в 2023 году

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио отлично проводит вторую половину сезона.

В субботнем матче Ла Лиги против «Сельты» 27-летний футболист отметился голевой передачей и забитым мячом, поучаствовав во всех голах «сливочных» (2:0). Согласно информации Opta, именно Асенсио лидирует в рейтинге самых результативных игроков чемпионата Испании с начала текущего года – он поучаствовал в десяти голах (семь раз забил сам и трижды ассистировал).

Всего на счету Марко Асенсио 11 точных ударов и семь результативных пасов в 41 поединке текущей кампании за команду Карло Анчелотти во всех турнирах.