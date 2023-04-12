СМИ рассказали о контракте Лаймера с «Баварией»

Австрийский полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер заключил трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией», рапортует издание Bild. Сообщается, что игрок и мюнхенский клуб подписали контракт до середины 2027 года. Действовать он начнёт с 1 июля года текущего. Перейдет в «Баварию» Лаймер на правах свободного агента.

О предварительном контракте Лаймера с «Баварией» мы сообщали ещё зимой. В текущем сезоне на счету австрийца 20 матчей в составе «РБ Лейпцига» во всех турнирах, в них он сумел дважды поразить ворота соперников и один раз отличился ассистом. Игроку 25 лет, в составе клуба из Лейпцига он находился с 2017 года.

Ранее мы сообщали, что ещё один полузащитник Бундеслиги точно сменит клуб – это Даити Камада, который официально покинет франкфуртский «Айнтрахт» грядущим летом. Клуб, куда отправится японец, пока остаётся неизвестным.