Салихамиджич – о ошибке Упамекано: «Такое случается в футболе»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поддержал центрального защитника Дайо Упамекано, который вчера допустил ошибку в четвертьфинале Лиге чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, поединок завершился домашней победой «горожан» 3:0.

«Такое случается в футболе. К Дайо нет никаких претензий, ведь он является очень важным футболистом для команды и набрал хорошую форму в последние недели. Упамекано очень разочарован, но мы обязательно поговорим с ним», – цитирует Салихамиджича Sport 1.

Напомним, у «Баварии» будет возможность отыграться у «Манчестер Сити» в ответной встрече, которая состоится через неделю на «Альянц Арене».