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Салихамиджич – о ошибке Упамекано: «Такое случается в футболе»

12 Апреля 2023 • 14:34 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
15.04 16:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поддержал центрального защитника Дайо Упамекано, который вчера допустил ошибку в четвертьфинале Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».  Напомним, поединок завершился домашней победой «горожан» 3:0.

«Такое случается в футболе. К Дайо нет никаких претензий, ведь он является очень важным футболистом для команды и набрал хорошую форму в последние недели. Упамекано очень разочарован, но мы обязательно поговорим с ним», – цитирует Салихамиджича Sport 1.

Напомним, у «Баварии» будет возможность отыграться у «Манчестер Сити» в ответной встрече, которая состоится через неделю на «Альянц Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Дайо Упамекано
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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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