Пфафф: «Люди по делу критикуют Зоммера»

Бывший голкипер «Баварии» Жан-Мари Пфафф раскритиковал нынешнего вратаря мюнхенской команды Янна Зоммера. Напомним, швейцарец перебрался на «Альянц Арену» в январе на замену Мануэлю Нойеру, который выбыл из строя до конца сезона из-за перелома ноги.

«Люди по делу критикуют Зоммера. Против «Манчестер Сити» его было не узнать. Он делал плохие передачи, всегда пасовал в сторону, а не вперёд. Я не понимаю, чего он хотел добиться, действуя настолько рискованно», – цитирует Пфаффа журналист Филипп Кесслер.

Напомним, Зоммер перебрался в «Баварию» из мёнхенгладбахской «Боруссии» за 11 миллионов евро.