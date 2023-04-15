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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане наказан, Сане – в основе: «Бавария» озвучила состав

15 Апреля 2023 • 15:35 Комментировать
Бавария
0:0
Хоффенхайм
1 1.18 X 7.80 2 14.00
1-й тайм

В субботу «Бавария» проведёт домашний матч чемпионата Германии против «Хоффенхайма». Рулевой мюнхенской команды Томас Тухель принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мюллер, Гнабри.

Садио Мане не попал в заявку «Баварии». Мюнхенский клуб ранее объявил об отстранении игрока на ближайший матч. Сообщалось, что после игры с «Манчестер Сити» Мане в раздевалке ударил Лероя Сане в ходе конфликта.

Матч «Бавария» - «Хоффенхайм» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Лерой Сане
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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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