Крамарич заявил, что обманул судью в матче с «Баварией»

Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич высказался о моменте перед взятием ворот в матче с «Баварией». Встреча 28-го тура чемпионата Германии завершилась со счетом 1:1.

Во втором тайме Крамарич заработал стандарт вблизи штрафной площади соперника и сам же его успешно реализовал.

«Когда ты чувствуешь контакт около ворот, ты понимаешь, что у тебя есть возможность для гола. В этом эпизоде я быстро сообразил и упал на газон, хотя это было странно для меня», — приводит слова Крамарича Sky Sports.

После 28 туров «Хоффенхайм» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 29 очков.