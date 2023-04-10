Стало известно, от чего зависит будущее Нюбеля в «Баварии»

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель, на правах аренды выступающий за «Монако», может сменить клуб летом.

Известно, что вратарь точно не продолжит выступления за «Монако» – после завершения сезона он вернётся в мюнхенский клуб. По данным Sky Sport, дальнейшее пребывание 26-летнего футболиста в «Баварии» будет зависеть от формы Мануэля Нойера, на данный момент продолжающего восстановление после тяжёлой травмы. В клубе пока не знают, останется ли Нюбель на следующий сезон.

Напомним, что в январе «Бавария» приобрела у мёнхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера в качестве замены Нойеру.