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«Бавария» не хочет платить «Наполи» 100 миллионов евро за Осимхена

11 Апреля 2023 • 19:17 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
15.04 16:30

«Бавария» может отказаться от приобретения нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает Sky Germany, мюнхенский клуб сомневается, что стоит платить 100 миллионов евро за Осимхена. Ранее была информация, что «Бавария» готова отдать такую сумму за 24-летнего нигерийца, однако «Наполи» хочет выручить за своего бомбардира 150 млн евро.

Источник отмечает, что мюнхенцы пока не приняли окончательного решения и продолжают следить за ситуацией.

В текущем сезоне на счету Осимхена 25 забитых мячей и записал на свой счет пять результативных передач в 29 матчах с учетом всех турниров. Контракт форварда с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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