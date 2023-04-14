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Чемпионат Германии. Бундеслига

Раскрыта сумма штрафа Мане за удар Сане по лицу

14 Апреля 2023 • 16:15 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
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Через 23 ч. 51 мин.

В раздевалке «Баварии» после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (поражение 0:3) произошёл конфликт. Сообщалось, что Садио Мане ударил Лероя Сане по лицу.

Накануне «Бавария» объявила, что Мане отстранён от ближайшего матча против «Хоффенхайма». Кроме того, сенегалец был оштрафован.

Как стало известно журналистам портала Goal, Садио Мане за свой проступок заплатит около 500 тысяч евро, что является достаточно серьёзной суммой.

Матч Бундеслиги между «Баварией» и «Хоффенхаймом» пройдёт в ближайшую субботу, 15 апреля.

Стало известно, за какие слова Мане ударил Сане по лицу в раздевалке «Баварии»

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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