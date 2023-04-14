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Тухель высказался насчёт возможного трансфера Осимхена в «Баварию»

14 Апреля 2023 • 15:27 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
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Через 23 ч. 52 мин.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал возможный трансфер в команду нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Напомним, ближайшим летом мюнхенский клуб попытается заполучить лучшего бомбардира Серии А.

«У меня есть мнение на этот счет, но я знаю, как обстоят дела. Если я скажу что-то об этом, мой коллега из Италии подумает: «Почему Томас не держит язык за зубами?». Именно поэтому я не буду говорить об игроках других клубов», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Осимхен является приоритетным вариантом для «Баварии» на усиление позиции нападающего. В этом сезоне нигериец забил 21 гол в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Томас Тухель Виктор Осимхен
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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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