Сане готов продлить контракт с «Баварией»

Вингер «Баварии» Лерой Сане может подписать новое соглашение с клубом.

Текущий договор 27-летнего футболиста истекает в 2025 году. По информации издания Kicker, Сане готов к переговорам по продлению контракта. Обсуждения, как ожидается, состоятся осенью. На данный момент игрок сосредоточен на футболе – он намерен доказать свою состоятельность Томасу Тухелю и регулярно появляться в стартовом составе.

Лерой Сане перебрался в «Баварию» летом 2020 года из «Манчестер Сити». В текущем сезоне вингер отметился 13 забитыми мячами и 8 голевыми передачами в 35 поединках за мюнхенцев во всех соревнованиях.