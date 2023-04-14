Тренер сборной Сенегала прокомментировал проступок Мане

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал инцидент между Садио Мане и Лероем Сане в раздевалке мюнхенской «Баварии» после четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, Мане ударил своего одноклубника по лицу и разбил ему губу, за что позже был оштрафован и отстранён от игры с «Хоффенхаймом» в чемпионате Германии.

«Не хочу раздувать из этого большую проблему. То, что произошло – даже не должно было выходить за пределы раздевалки. Внутри команды должны оставаться секреты. Вещи, которые происходят в раздевалке – должны оставаться в раздевалке», – цитирует Сиссе Wiwsport.