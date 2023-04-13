Сане призвал «Баварию» не наказывать Мане

Вингер «Баварии» Лерой Сане поговорил с боссами клуба на тему недавнего конфликта с Садио Мане.

Напомним, что после поражения от «Манчестер Сити» в недавнем матче Лиги чемпионов (0:3) игроки повздорили, в результате чего сенегалец ударил немца по лицу. Позднее «Бавария» решила отстранить Мане от ближайших матчей, однако Сане призвал не наказывать товарища по команде, докладывает журналист Керри Хау. Игрок предложил поскорее покончить с данной темой и сосредоточиться на решении командных целей.

15 апреля мюнхенский коллектив примет на своём поле «Хоффенхайм» в рамках 28-го тура Бундеслиги.