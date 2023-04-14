Тухель: «Я всегда буду первым, кто защищает Мане»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель встал на защиту своему подопечному Садио Мане, который отстранён клубом от матча с «Хоффенхаймом». Причиной этому послужила стычка сенегальца с Лероем Сане в раздевалке после поражения 0:3 в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В результате конфликта Мане ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

«Я всегда буду первым, кто защищает Мане. Мы давно знакомы и я знаю его как абсолютного профессионала. Я также знаю его окружение, он никогда не был в чём-либо виновен. На днях он нарушил кодекс поведения, но очень быстро признал это и извинился. Именно поэтому я на его стороне», – сказал Тухель на пресс-конференции.