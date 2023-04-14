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Чупо-Мотинг снова пропустил тренировку «Баварии»

14 Апреля 2023 • 13:18 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
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15.04 16:30

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг снова пропустил тренировку команды, хотя ещё вчера участвовал в групповом занятии. По информации от журналиста Хайко Ньеддерера, камерунец вновь не участвовал в тренировке.

Напомним, Чупо-Мотинг пропустил последние матчи «Баварии» из-за травмы. Перед международной паузой Эрик страдал от проблем со спиной, но восстановившись получил очередное повреждение, от которого, казалось, оправился.

Сегодня чуть позже главный тренер «Баварии» Томас Тухель даст пресс-конференцию, на которой расскажет о состоянии Чупо-Мотинга в преддверии матча Бундеслиги с «Хоффенхаймом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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