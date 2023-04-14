Чупо-Мотинг снова пропустил тренировку «Баварии»

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг снова пропустил тренировку команды, хотя ещё вчера участвовал в групповом занятии. По информации от журналиста Хайко Ньеддерера, камерунец вновь не участвовал в тренировке.

Напомним, Чупо-Мотинг пропустил последние матчи «Баварии» из-за травмы. Перед международной паузой Эрик страдал от проблем со спиной, но восстановившись получил очередное повреждение, от которого, казалось, оправился.

Сегодня чуть позже главный тренер «Баварии» Томас Тухель даст пресс-конференцию, на которой расскажет о состоянии Чупо-Мотинга в преддверии матча Бундеслиги с «Хоффенхаймом».