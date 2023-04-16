«Бавария» уже повторила свой рекорд по количеству голов за первый тайм

В двадцать восьмом туре немецкого чемпионата «Бавария» не сумела переиграть «Хоффенхайм», однако команда Томаса Тухеля забила гол в первом тайме, и это был уже 52-й гол мюнхенского клуба в первом тайме по ходу нынешнего сезона.

Это стало повторением достижения образца сезона 2020/2021, когда «Бавария» также забила 52 гола в первом тайме, однако сейчас у клуба есть еще несколько туров для того, чтобы оформить новый рекорд - не только клубный, но и абсолютный для Бундеслиги.

В следующем туре «Бавария» сыграет на выезде с «Майнцем» - бывшим клубом Томаса Тухеля. Это случится двадцать второго апреля.