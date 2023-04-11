Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» связывалась с Осимхеном в прошлом месяце

11 Апреля 2023 • 10:38 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
15.04 16:30

Мюнхенская «Бавария» провела переговоры с нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном для обсуждения потенциального летнего трансфера. По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, представители мюнхенского клуба дали понять нигерийцу, что в «Баварии» очень высоко оценивают его навыки.

Тем не менее, мюнхенцы также признались Осимхену, что его трансфер видится очень сложным из-за высоких финансовых запросов «Наполи». Напомним, президент «партенопеи» Аурелио де Лаурентис хочет выручить за нигерийца 150 миллионов евро.

Осимхен в этом сезоне является лучшим бомбардиром Серии А с 21 забитым голом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
10:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» связывалась с Осимхеном в прошлом месяце
10:20 · Англия. Премьер-лига
Роббен назвал лучшего тренера в своей карьере
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» следят за защитником «Вольфсбурга»
01:55 · Германия. Бундеслига
Сане готов продлить контракт с «Баварией»
01:34 · Германия. Бундеслига
Коман: «Тухель дал мне пощёчину, когда мы впервые встретились после его назначения»
00:30 · Германия. Бундеслига
Горецка: «Мусиала – один из самых талантливых игроков в истории немецкого футбола»
10 Апреля
23:02 · Германия. Бундеслига
Рамуш попал в сферу интересов ещё одного топ-клуба
22:38 · Англия. Премьер-лига
Балогун интересен клубам Серии А, Бундеслиги и Лиги 1
22:01 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» сообщил «Баварии», при каких условиях продаст Коло-Муани
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» следит за полузащитником «Баварии»
21:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» связалась с представителями Фримпонга, но переход маловероятен
20:47 · Германия. Бундеслига
Стало известно, от чего зависит будущее Нюбеля в «Баварии»
20:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может потратить до 100 млн евро на нового нападающего
19:49 · Германия. Бундеслига
Камада хочет покинуть «Айнтрахт» слухи
16:30 · Германия. Бундеслига
Ройс согласен на сокращение зарплаты в «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем