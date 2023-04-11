«Бавария» связывалась с Осимхеном в прошлом месяце

Мюнхенская «Бавария» провела переговоры с нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном для обсуждения потенциального летнего трансфера. По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, представители мюнхенского клуба дали понять нигерийцу, что в «Баварии» очень высоко оценивают его навыки.

Тем не менее, мюнхенцы также признались Осимхену, что его трансфер видится очень сложным из-за высоких финансовых запросов «Наполи». Напомним, президент «партенопеи» Аурелио де Лаурентис хочет выручить за нигерийца 150 миллионов евро.

Осимхен в этом сезоне является лучшим бомбардиром Серии А с 21 забитым голом.