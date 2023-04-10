«Бавария» может потратить до 100 млн евро на нового нападающего

«Бавария» рассчитывает усилить линию атаки звёздным игроком.

Подписание нового центрфорварда считается одной из приоритетных целей клуба на предстоящее трансферное окно. Известно, что покупка нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна на данный момент не входит в планы мюнхенского гранда. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» уже связалась с представителями Виктора Осимхена («Наполи»), однако его стоимость – более 100 млн евро – слишком высока для клуба. Ещё одна кандидатура – Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), считающийся наиболее реальным вариантом.

Отмечается, что в летнее трансферное окно «Бавария» готова потратить до 100 млн евро на форварда.