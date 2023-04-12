Горецка: «У нас мало шансов в ответной игре, но мы постараемся сделать всё возможное»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал поражение 0:3 от «Манчестер Сити» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов на «Этихад Стэдиум». Также немецкий хавбек поделился своими ожиданиями от ответной встречи, которая состоится в Германии через неделю.

«Не думаю, что многие команды способны приехат на этот стадион и доминировать так, как это делали мы. Тем не менее, индивидуальная ошибка всё испортила. Такое случается. У нас мало шансов в ответной игре, но мы постараемся сделать всё возможное», – сказал Горецка на послематчевом интервью официальному сайту «Баварии».