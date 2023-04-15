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«Бавария» готова продать Забитцера за 20 миллионов евро

15 Апреля 2023 • 14:56 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
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Через 0 ч. 49 мин.

Мюнхенская «Бавария» озвучила цену, за которую будет готова продать полузащитника Марселя Забитцера, который проводит вторую половину нынешнего сезона на правах аренды за «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» согласится отпустить Забитцера за 20 миллионов евро. Учитывая, что футболист летом 2021 года пришёл в Мюнхен за 15 миллионов, «Бавария» намерена остаться в плюсе.

«Манчестер Юнайтед» пока не сообщал о намерениях выкупить Забитцера на постоянной основе. Сам 29-летний австриец уже не раз говорил, что хочет остаться в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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