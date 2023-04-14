Нойер начал работать с мячом – зимой вратарь получил перелом

Зимой вратарь Мануэль Нойер получил перелом во время отдыха на горнолыжном курорте. С тех пор футболист восстанавливается. В январе «Бавария» подписала Янна Зоммера, и именно он сейчас является основным голкипером команды. Между тем, рулевой мюнхенцев Томас Тухель высказался о состоянии Нойера.

«Сейчас очень приятно наблюдать за работой Ману в реабилитационном центре, потому что он прогрессирует каждый день. Вчера я услышал шум около офиса – это Нойер делал свои первые вратарские упражнения с мячом», - слова Тухеля приводит Bild.

В субботу, 15 апреля, «Бавария» проведёт матч Бундеслиги против «Хоффенхайма».