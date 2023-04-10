«Арсенал» следит за полузащитником «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх интересен лондонскому «Арсеналу».

20-летний футболист не имеет регулярной игровой практики в мюнхенской команде, чем не слишком доволен. По данным Sky Sport, за ситуацией внимательно следит «Арсенал». Руководство «канониров» пока не начало работу над трансфером в силу наличия в команде множества хавбеков, однако сделка, как отмечается, вполне реальна. Многое будет зависеть от планов Томаса Тухеля на молодого игрока.

Райан Гравенберх пополнил ряды «Баварии» прошлым летом, перебравшись из амстердамского «Аякса». Эксперты Transfermarkt оценивают текущую стоимость полузащитника в 30 млн евро.