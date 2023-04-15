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Зепп Майер: «Зоммер – очень хороший вратарь, но не выдающийся»

15 Апреля 2023 • 00:06 Комментировать
Бавария
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Хоффенхайм
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Через 15 ч. 5 мин.

Легендарный немецкий экс-голкипер Зепп Майер высказался о критике в адрес Янна Зоммера.

Швейцарец был приобретён мюнхенским клубом у «Боруссии» Мёнхенгладбах в январе в качестве замены выбывшему из-за травмы Мануэлю Нойеру.

«Пожалуйста, оставьте в покое бедного Зоммера. Он не виноват, что его привели в «Баварию». Янн – очень хороший вратарь, но не выдающийся. Заменить Нойера – невыполнимая задача, и я надеюсь, что он вернётся как можно скорее. До этих пор Зоммер будет делать всё, чтобы достойно заменять его, но, думаю, Ульрайх тоже мог бы с этим справиться», – цитирует журналист Филипп Кесслер 79-летнего экс-игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Зепп Майер Янн Зоммер
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