Зепп Майер: «Зоммер – очень хороший вратарь, но не выдающийся»

Легендарный немецкий экс-голкипер Зепп Майер высказался о критике в адрес Янна Зоммера.

Швейцарец был приобретён мюнхенским клубом у «Боруссии» Мёнхенгладбах в январе в качестве замены выбывшему из-за травмы Мануэлю Нойеру.

«Пожалуйста, оставьте в покое бедного Зоммера. Он не виноват, что его привели в «Баварию». Янн – очень хороший вратарь, но не выдающийся. Заменить Нойера – невыполнимая задача, и я надеюсь, что он вернётся как можно скорее. До этих пор Зоммер будет делать всё, чтобы достойно заменять его, но, думаю, Ульрайх тоже мог бы с этим справиться», – цитирует журналист Филипп Кесслер 79-летнего экс-игрока.