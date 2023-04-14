Тухель: «Чупо-Мотинг пропустит матч с «Хоффенхаймом», все остальные готовы»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в клубе в преддверии матча чемпионата Германии с «Хоффенхаймом».

«Чупо-Мотинг пропустит матч с «Хоффенхаймом», все остальные готовы, за исключением Люка Эрнандеса. Выйдет ли Матис Тель в стартовом составе? Думаю, ему ещё рано появляться в основе, но вполне вероятно, что он получит 20-30 минут игрового времени», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Чупо-Мотинг вчера возобновил тренировки с «Баварией», но сегодня вновь пропустил групповое занятие. Эрик в нынешнем сезоне стал автором 10 голов своей команды в немецкой Бундеслиге.