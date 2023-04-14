Тухель: «Хотел, чтобы конфликт между Мане и Сане остался в раздевалке»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не хотел, чтобы конфликт между Лероем Сане и Садио Мане вышел за пределы раздевалки. Напомним, Мане ударил своего одноклубника по лицу после четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Инцидент случился в раздевалке. Сенегальца уже оштрафовали и отстранили от матча с «Хоффенхаймом» в качестве санкций.

«Хотел, чтобы конфликт между Мане и Сане остался в раздевалке. В таком случае нам бы не пришлось обсуждать это сейчас. Все совершают ошибки. Мане совершил ошибку, но Сане тоже повёл себя не очень хорошо. Жаль, что это вышло за пределы раздевалки», – сказал Тухель на пресс-конференции.