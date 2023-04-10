Рамуш попал в сферу интересов ещё одного топ-клуба

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш интересен «Баварии».

Мюнхенский клуб подыскивает нового центрфорварда на следующий сезон, и 21-летний игрок – одна из потенциальных опций на рынке, докладывает Sky Sport News. Руководство «Баварии» и агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Рамуша, находятся в хороших отношениях, что повышает вероятность перехода. Кроме того, лидер «Бенфики» должен обойтись дешевле, чем Гарри Кейн, Виктор Осимхен и Рандаль Коло-Муани, на которых также претендует немецкий гранд.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Гонсалу Рамуша составляет 40 млн евро.