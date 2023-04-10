«Айнтрахт» сообщил «Баварии», при каких условиях продаст Коло-Муани

«Бавария» остаётся одним из главных претендентов на форварда франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

Ранее мюнхенцы утратили интерес к 24-летнему форварду, однако после прихода на тренерский мостик Томаса Тухеля вместо Юлиана Нагельсманна ситуация изменилась – француз вновь находится в списке целей. Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, руководство «Айнтрахта» уже сообщило «Баварии», что не отпустит игрока за 70-80 млн евро. Для осуществления сделки потребуется не менее 100 млн евро без учёта бонусов.

Рандаль Коло-Муани записал себе в актив 19 забитых мячей и 14 результативных передач в 38 матчах за франкфуртский коллектив в нынешней кампании.