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«Айнтрахт» сообщил «Баварии», при каких условиях продаст Коло-Муани

10 Апреля 2023 • 22:01 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
15.04 16:30

«Бавария» остаётся одним из главных претендентов на форварда франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

Ранее мюнхенцы утратили интерес к 24-летнему форварду, однако после прихода на тренерский мостик Томаса Тухеля вместо Юлиана Нагельсманна ситуация изменилась – француз вновь находится в списке целей. Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, руководство «Айнтрахта» уже сообщило «Баварии», что не отпустит игрока за 70-80 млн евро. Для осуществления сделки потребуется не менее 100 млн евро без учёта бонусов.

Рандаль Коло-Муани записал себе в актив 19 забитых мячей и 14 результативных передач в 38 матчах за франкфуртский коллектив в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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