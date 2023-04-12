Мюллер: «Будет сложно сохранить позитивный настрой перед ответной игрой»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер с трудом верит в камбэк своей команды в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, первую игру команда Томаса Тухеля вчера проиграла на выезде с разгромным счётом 0:3. Ответный поединок состоится через неделю на «Альянц Арене».

«Теперь мы находимся в удручающем положении. Будет сложно сохранить позитивный настрой перед ответной игрой. Нам сначала нужно взять три очка в матче против «Хоффенхайма» в Бундеслиге, а уже затем готовиться к ответному матчу против «Манчестер Сити», – сказал Мюллер в послематчевом интервью.