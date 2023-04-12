Тухель: «Упамекано ещё молод, он сделает выводы из своей ошибки»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поддержал центрального защитника Дайо Упамекано после ошибки в первом четвертьфинале с «Манчестер Сити». Небрежность француза привела ко второму пропущенному голу в ворота мюнхенцев от Бернарду Силвы. Игра на «Этихаде» закончилась разгромом «Баварии» со счётом 3:0.

«Упамекано ещё молод, он сделает выводы из своей ошибки. Если ты проводишь много матчей, в какой-то момент ты наверняка допустишь ошибку. Сегодня это стоило нам результата, ведь соперник нас наказал. Тем не менее, нам стоит смотреть вперёд», – сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.