Президент «Баварии» высказался о наказании для Мане

Садио Мане был отстранён от субботнего матча против «Хоффенхайма», а также оштрафован. Сообщалось, что после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» вингер «Баварии» ударил своего одноклубника – Лероя Сане.

Комментарий по поводу инцидента дал Герберт Хайнер – президент «Баварии».

«Нельзя снисходительно относиться к тому, что произошло после матча. Садио был наказан. Даже с его зарплатой штраф оказался болезненным. Он высказался, как и Лерой Сане. Садио извинился. Теперь мы смотрим вперёд», - сказал Хайнер, чьи слова приводит Bild.

Ранее сообщалось, что Садио Мане был оштрафован на 500 тысяч евро.