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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане сегодня извинится перед всеми игроками «Баварии» за удар по лицу Сане

13 Апреля 2023 • 10:44 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
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15.04 16:30

Нападающий «Баварии» Садио Мане извинится за свой поступок после четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, сенегалец ударил по лицу своего товарища по команде Лероя Сане во время спора, который разгорелся в раздевалке.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что руководство «Баварии» обсудило несколько последствий для Мане за его поступок. Сенегальца могут оштрафовать, отстранить или даже отделить от остальной команды. Решение ещё не принято, но известно лишь то, что Садио сегодня на тренировке должен извиниться перед всеми игроками «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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