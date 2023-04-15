Бавария - Хоффенхайм: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В субботу «Бавария» сразится с «Хоффенхаймом». Мюнхенцы недавно сменили главного тренера, тут же вылетели из Кубка и близки к завершению борьбы за трофей Лиги чемпионов, да и в Бундеслиге не имеют права оступаться, так как «Боруссия» «дышит в спину». Конечно, «Бавария» сильнее, но соперника также надо отметить, команда выбралась из зоны вылета после трех побед подряд.

С 16:30 наблюдаем за игрой на «Матч Футбол 3», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.