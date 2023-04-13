Руководство «Баварии» на сегодняшней тренировке объявит о наказании Мане

Руководство «Баварии» сегодня применит санкции к нападающему Садио Мане, который ударил по лицу своего одноклубника Лероя Сане после первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Отметим, что конфликт между футболистами случился в раздевалке.

По информации Bild, руководство «Баварии» сегодня провело встречу, где присутствовали Мане и Сане. С игроками была проведена профилактическая беседа, но если Лерой ограничится только этим, то Садио придётся получить дополнительное наказание, о котором представители «Баварии» объявят на сегодняшней тренировке.

Мане могут оштрафовать или отстранить от тренировок на определённый срок.