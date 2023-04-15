«Бавария» вернула интригу в чемпионскую гонку, не сумев переиграть «Хоффенхайм»

В 28-м туре Бундеслиги «Бавария» принимала разыгравшихся аутсайдеров из «Хоффенхайма». Конечно же, мюнхенцы доминировали на поле, но в атаке получалось не всё, несмотря на обилие моментов. В дебюте Серж Гнабри выиграл подбор у штрафной и прострелил к дальней штанге, где Бенжамен Павар переправил мяч в сетку. Гости вернули интригу в середине второго тайма. Андрей Крамарич со штрафного направил мяч в точно в ближний нижний угол ворот - 1:1. В ответ Павар снова отличился, в падении забив гол, но арбитр отменил это взятие ворот - вне игры.
«Хоффенхайм» вышел на 13-е место, а «Бавария» не утратила единоличное лидерство.
Протокол игры
|(1:0) Павар Бенжамен17'
|71'Крамарич Андрей (1:1)
Зоммер Янн•Павар Бенжамен• 57'Упамекано Дайо• 72'Де Лигт Маттейс•Канселу Жоау80' (Гравенберх Райан (80') •Киммих Йозуа•Горецка Леон60' (Мусиала Джамал (60') •Сане Лерой60' (Тель Матис (60') •Мюллер Томас•Коман Кингсли60' (Дэвис Альфонсо (60') •Гнабри Серж
Бауманн Оливер•Кабак Озан62' (Нсоки Стенли (62') •Брукс Джон•Акпогума Кевин• 82'Кадержабек Павел•Крамарич Андрей•Гайгер Деннис90' (Бишоф Том (90') •Штиллер Анджело62' (Беккер Финн (62') •Анхелиньо Хосе•Бебу Ила90' (Руди Себастьян (90') •Баумгартнер Кристоф83' (Дольберг Каспер (83')
Запасные: Сков Роберт•Филипп Лука•Бисакшич Эрмин•Дилейни Томас
15 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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