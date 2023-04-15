«Бавария» вернула интригу в чемпионскую гонку, не сумев переиграть «Хоффенхайм»

В 28-м туре Бундеслиги «Бавария» принимала разыгравшихся аутсайдеров из «Хоффенхайма». Конечно же, мюнхенцы доминировали на поле, но в атаке получалось не всё, несмотря на обилие моментов. В дебюте Серж Гнабри выиграл подбор у штрафной и прострелил к дальней штанге, где Бенжамен Павар переправил мяч в сетку. Гости вернули интригу в середине второго тайма. Андрей Крамарич со штрафного направил мяч в точно в ближний нижний угол ворот - 1:1. В ответ Павар снова отличился, в падении забив гол, но арбитр отменил это взятие ворот - вне игры.

«Хоффенхайм» вышел на 13-е место, а «Бавария» не утратила единоличное лидерство.