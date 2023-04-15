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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» вернула интригу в чемпионскую гонку, не сумев переиграть «Хоффенхайм»

15 Апреля 2023 • 18:27 Комментировать (1)
Бавария
1:1
Хоффенхайм
окончен

В 28-м туре Бундеслиги «Бавария» принимала разыгравшихся аутсайдеров из «Хоффенхайма». Конечно же, мюнхенцы доминировали на поле, но в атаке получалось не всё, несмотря на обилие моментов. В дебюте Серж Гнабри выиграл подбор у штрафной и прострелил к дальней штанге, где Бенжамен Павар переправил мяч в сетку. Гости вернули интригу в середине второго тайма. Андрей Крамарич со штрафного направил мяч в точно в ближний нижний угол ворот - 1:1. В ответ Павар снова отличился, в падении забив гол, но арбитр отменил это взятие ворот - вне игры.

«Хоффенхайм» вышел на 13-е место, а «Бавария» не утратила единоличное лидерство.

Протокол игры  
Бавария1:1Хоффенхайм
(1:0) Павар Бенжамен17'  
  71'Крамарич Андрей (1:1)
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  57'Упамекано Дайо  72'Де Лигт МаттейсКанселу Жоау 80' (Гравенберх Райан ( 80') Киммих ЙозуаГорецка Леон 60' (Мусиала Джамал ( 60') Сане Лерой 60' (Тель Матис ( 60') Мюллер ТомасКоман Кингсли 60' (Дэвис Альфонсо ( 60') Гнабри Серж
Запасные: Ульрайх СвенСарр БунаМане СадиоМазрауи НуссаирБлинд ДэйлиСтанишич Йосип
Бауманн ОливерКабак Озан 62' (Нсоки Стенли ( 62') Брукс ДжонАкпогума Кевин  82'Кадержабек ПавелКрамарич АндрейГайгер Деннис 90' (Бишоф Том ( 90') Штиллер Анджело 62' (Беккер Финн ( 62') Анхелиньо ХосеБебу Ила 90' (Руди Себастьян ( 90') Баумгартнер Кристоф 83' (Дольберг Каспер ( 83')
Запасные: Сков РобертФилипп ЛукаБисакшич ЭрминДилейни Томас
15 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Бавария Хоффенхайм
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Комментарии (1)
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attaboy
15 Апреля 2023 в 19:10
Ради этого стоило менять нагельсмана? 🤷‍♀️
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